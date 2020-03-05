Знарок – о поражении от "Динамо": хорошая игра, все бились. Все впереди

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от "Динамо" (3:4) во второй матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

"Хорошая игра. Сегодня мне понравилась наша команда. Бойцы, мужики. Все бились. Все впереди, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Почему удалений так много? Здесь немножко сами виноваты. Но так получилось, к сожалению для нас".

Напомним, первая игра серии также завершилась победой "Динамо" (5:1). Таким образом, счет в серии до четырех побед – 2:0. Третий матч противостояния состоится в пятницу, 6 марта.