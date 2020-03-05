В Омской области уволили главврачей двух больниц после смерти пациентки

В Омской области уволили главврачей двух больниц после того, как ни в одной из них не смогли оказать помощь пациентке с инсультом. Женщину несколько раз перевозили из одной клиники в другую, в итоге она умерла.

"5 марта были уволены главврач Калачинской ЦРБ Игорь Соколов и главврач Горьковской ЦРБ Валерий Корсаков. Информация подтвердилась в омском минздраве", – сообщает портал Bk55.Ru, который впервые сообщил о случае с перенесшей инсульт женщиной.

В ведомстве уточнили, что проведенная проверка "показала отступления от стандарта оказания медицинской помощи" в случае с 44-летней жительницей Горьковского района Еленой Евсеевой.

О смерти Евсеевой сообщалось 26 февраля. Брат ее мужа, журналист Леонид Евсеев, сообщил журналистам, что женщина, почувствовав недомогание, обратилась в Горьковскую ЦРБ. Там ее осмотрел терапевт. Он выписал лекарства и отпустил пациентку домой. В тот же день ей стало хуже. Скорая помощь отвезла ее в ту же Горьковскую больницу.

Впоследствии женщину несколько раз возили из Горьковской больницы в Калачинскую. В конце концов Елену положили в реанимацию, но спасти ее не удалось.