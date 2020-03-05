Пранкер, сымитировавший приступ от коронавируса в метро, оставлен в СИЗО

Арест Кароматулло Джаборова, сымитировавшего приступ от заражения коронавирусом в московском метро, Мосгорсудом признан законным, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, согласно решению Черемушкинского суда Москвы от 10 февраля 2020 года, Джаборов был заключен под стражу по обвинению в хулиганстве.

2 февраля Джабаров имитировал внезапный приступ в вагоне метро, а его сообщники пугали пассажиров, выкрикивая фразы о наличии у него коронавируса. Этот "розыгрыш" спровоцировал панику среди пассажиров метро. Позже видео инсценировки было опубликовано в интернете.

Соучастники задержанного дали под подписку о невыезде и надлежащем поведении.