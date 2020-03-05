Британский суд отобрал у Тинькова российский и кипрский паспорта

Вестминстерский магистратский суд обязал Олега Тинькова передать полиции и суду паспорт РФ, кипрское удостоверение личности и документ о резидентстве Италии (Italian resident card).

Российский бизнесмен, подозреваемый в неуплате налогов, теперь должен отмечаться в британской полиции 3 раза в неделю, цитирует РБК решение суда.

Ранее Тиньков был освобожден под залог в 20 млн фунтов стерлингов. Теперь к условиям залога добавилось требование вернуть паспорта РФ и Кипра.

Полиция уже получила от Тинькова его кипрский паспорт — Cypriot ID Card, которое выдается гражданам Кипра. О получение полицией российского паспорта Тинькова точных данных нет, но по решению суда полиция должна была получить его до 16:00 2 марта.

Олег Тиньков внес залог в 20 млн фунтов стерлингов в британский суд для сохранения свободы передвижения на время слушаний о его возможной экстрадиции в США. Тинькова обязали оставаться с 7 вечера до 7 утра в квартире возле Холланд-парка в Кенсингтоне.

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили ранее в TCS Group Holding.

Прокуратура США выдала предварительный ордер на его арест. США обвинили бывшего спонсора велосипедной команды Tinkoff Saxo Team в создании ложной налоговой декларации и занижении своего дохода за 2013 г.

Ранее Тиньков был гражданином США, но отказался от американского паспорта в 2013 г. Слушания не имеют отношения к компаниям группы "Тинькофф". Тиньков присутствует на судебных слушаниях как частное лицо, подчеркивает компания.