Вести.net: Microsoft сделает бизнес-видеосвязь бесплатной из-за коронавируса

Корпорация Microsoft сообщила о решении сделать бизнес-видеосвязь бесплатной из-за коронавируса, точнее из-за карантинов, отмены командировок и стремления больших бизнесов перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы. В общем компания Билла Гейтса с 10 марта добавит видеосвязь в бесплатную версию корпоративного мессенджера Teams. Предложение от Microsoft будет действовать в течение шести месяцев после активации пробного периода. Такой вариант был доступен для кампаний медицинских и образовательный учреждений Китая. Сейчас пользователи и других стран могут подать заявку на бесплатных тариф, однако настроить его может только менеджер по продажам Microsoft.

Напомню, что и глава Google, Сундар Пичаи, сообщил в своем Twitter, что поисковик тоже решил сделать временно бесплатными все функции своего сервиса корпоративной видеосвязи Hangouts Meet. Этот аттракцион неведанной щедрости очень похож на обострение конкурентной борьбы на рынке корпоративной видео-конференц-связи. С одной стороны, такая услуга очень востребована прямо сейчас, где-то карантин, где-то отменены командировки, где-то переход на удаленную работу из предосторожности и видеосвязь остается единственным способом хоть как-то работать и общаться с коллегами и контрагентами. С другой стороны, есть версия, что дистанционный режим работы будет оценен и когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, многие привычку к видеосвязи сохранят. То есть рынок вырастет, по крайней мере инвесторы, очевидно верят в лучшее.

Еще в начале февраля, когда коронавирус уверено шагнул за пределы Китая, стоимость акций компании-разработчика сервиса видеозвонков Zoom Video выросла на 15% за один день и с тех пор продолжает расти. Так что парад бесплатных версий от Microsoft и Google - это не только альтруизм, но и вполне себе маркетинговый инструмент.

Беспилотники теперь будут и плавающими. В Великобритании начинаются испытания полностью автономного судна, которое должно самостоятельно без какой-либо поддержки со стороны человека пересечь Атлантику, из британского Плимута в порт Плимут штата Массачусетс. Это совместный проект IBM и группы исследователей, которые занимаются изучением океанов.

Любопытно то, что заметную часть пути судно проделает даже без связи с дата-центрами. Впрочем, в отличии от автомобиля, корабль, даже относительно небольшой 15-метровый тримаран, вполне может вместить серьезный сервер, что, собственно, и сделано. Системы автопилота тренировали два года и теперь начинают натурные испытания. Причем задача представляется более сложной, чем в случае с беспилотным автомобилем, как минимум потому, что гораздо больше влияет погода, ветер, волны. Есть течение и не нулевое количество опасностей, которые не определяются ни радаром, ни зачастую оптическими датчиками. Например, полузатопленные грузовые контейнеры, потерянные контейнеровозами.

Кстати, на море уже давно реализована идея автоматической связи между судами, что только планируется внедрить в автопроме. Речь про AIS - систему, которая сообщает всем вокруг имя корабля, его тип, координаты, курс, скорость, габариты и даже пункт назначения. Проблема только в том, что экипажи судов эти системы иногда отключают, что автопилоту тоже придется учитывать. Что же до перспектив проекта, то экологи мечтают об автономных исследовательских кораблях, а IBM очевидно метит в рынок автоматизации судов, который к 2030 году оценивается в 130 млрд долларов.