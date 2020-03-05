Пьяный водитель притворился пешеходом и поколотил участкового

В Архангельской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя и его сожительницы, поколотивших участкового.

Инцидент произошел ночью в поселке Мамониха, когда полицейский попытался задержать нетрезвого водителя. Мужчина неудачно притворился пешеходом, а затем вместе с сожительницей напал на полицейского.

В СК рассказали, что "противоправные действия были пресечены", однако участковый пострадал от ударов по голове.

В случае признания вины 30-летнего жителя Пинежского района и его 27-летней возлюбленной нарушителям грозит лишение свободы сроком до 5 лет.