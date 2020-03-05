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Трагедия на банной вечеринке 36 минут назад

5 марта 202013:25

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Заслуженный спасатель России – экс-глава Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн прокомментировал трагедию в банном комплексе Москвы – на вечеринке по случаю праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко. Ее супруг высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, и над ним образовалось ядовитое облако.

Двое гостей скончались сразу, муж именинницы Валентин умер чуть позже, в реанимации.

В комментарии РИА Новости эксперт отметил, что прыгнувшие в бассейн с сухим льдом были обречены. По его словам, возможность остаться в живых у людей пропала, как только они начали дышать углекислым газом.

"Отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть", — пояснил Гофштейн, пояснив, что при таких отравлениях людей откачать невозможно.

По словам спасателя, есть методика вентиляции легких. "Но для этого нужно, чтобы помощь пришла быстро и наличие специального оборудования", — добавил эксперт.

Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" чудом выжившие участники этой вечеринки вспоминали, как в судорогах пытались прыгнуть выше ядовитого облака, чтобы сделать вдох, но им это не удавалось, и они выползали из последних сил на бортик бассейна.


Тем временем, вдова Валентина Диденко, которая известна в соцсетях как "аптечный блогер", продолжает вести активную виртуальную жизнь, размещая посты, которые провоцируют пользователей на крайне негативные высказывания в ее адрес.

В частности, ранее она написала о том, что муж сделал ей "подарок", скончавшись не в день ее рождения, а на следующие сутки – в час ночи 29 февраля.

Кроме того, люди удивляются, что вдова Диденко, еще не похоронив мужа, появилась на нескольких телеэфирах, и подозревают ее в "хайпе на крови".

В одном из комментариев пользователь выразил надежду, что ей не придет в голову на 40 дней появиться в популярной телепрограмме, где мужчины и женщины ищут себе спутников жизни.

Сама "аптечный блогер" больше чем на полмиллиона увеличила число своих подписчиков после трагедии, произошедшей на ее дне рождения. Свою активность в соцсетях она объясняет тем, что в виртуальном общении ей проще переживать горе, и при этом обещает, что отомстит всем, кто устроил ей травлю, сообщает телеканал "360".

Накануне в Москве состоялись похороны Валентина Диденко. Вдова и в день оставила в соцсетях пост, в котором отметила мистическую закономерность: в високосный год они поженились, и на него же пришлись рождение и смерть ее супруга.

Теперь, как ранее Диденко рассказала в своей сториз, она ждет от мужа "последний подарок": незадолго до роковой вечеринки Валентин заказал к дню рождения портрет Екатерины, но вручить его не успел.

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