Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

Комментируя появление ложной информации о распространении коронавируса в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информационные диверсии из-за рубежа осуществляются постоянно, когда Россия сталкивается с какими-либо чрезвычайными ситуациями, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что происхождение таких диверсий "доподлинно известно и установлено".

Как сообщалось, накануне в ходе совещания с правительством об этом говорил президент РФ Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что цель таких вбросов — посеять панику среди населения, а предотвратить дезинформацию можно лишь своевременным всеобъемлющим и достоверным информированием граждан.

Во время совещания вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в соцсетях появляется фейковая информация о большом числе заразившихся на территории РФ и о том, что власти не разглашают эти сведения. По словам вице-премьера, это не соответствует действительности.