К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

В офис известного португальского футбольного агента Жорже Мендеша пришли с обыском представители налоговой полиции этой страны. Специалист, чьим подопечным, в частности, является Криштиану Роналду, попал под подозрение в деле уклонения от налогов.

Правоохранители также провели обыски в ведущих клубах страны "Бенфике", "Порту" и "Спортинге", сообщает Спортбокс.Ru. Эти следственные мероприятия включают в себя изъятие множества документов, как цифровых, так и на обычных бумажных носителях.

Бумаги касаются соглашений, связанных с финансовыми правами игроков, в первую очередь, прав на имидж, а также комиссионных платежей третьим лицам, читай – агентам, за посредничество при найме на работу или продлении контрактов.

Полиция полагает, что клубы, спортивные корпорации вместе с игроками, тренерами и их агентами прибегают к использованию поддельных документам для увеличения цифр расходов, уменьшения доходов и, соответственно, для ухода от налогов. Мендеш – настоящая звезда агентского бизнеса, с которым работают многие ведущие португальские футболисты.