На iPhone запустили Android, но он глючит

Команда киберисследователей Correlium выпустила бета-версию продукта под названием Project Sandcastle - "Замок из песка". Он позволяет запустить операционную систему Android на смартфонах Apple.

Правда, заставить мобильную платформу Google работать хоть как-то удалось пока только на двух уже не новых моделях iPhone - iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Для них доступен джейлбрейк Chekra1n, позволяющий обойти ограничения Apple на манипулирование операционной системой iPhone.

Хотя создатели Project Sandcastle называют выпущенный продукт бета-версией, это, скорее, преувеличение: после установки Android на подопытных iPhone не работает ни графический ускоритель, ни сотовая связь, ни звук, ни Bluetooth, ни камера.

Попытки заставить Android работать на iPhone предпринимаются не впервые - много лет назад это уже проделали с самой первой моделью смартфона Apple.

Интересно, что производитель iPhone с прошлого года судится с Correlium, но по другому поводу - стартап продает решение для запуска виртуальных машин с iOS. Это позволяет, эмулируя операционку Apple на других устройствах, искать в ней уязвимости. В Купертино сочли это грубым нарушением авторских прав и прямым копированием своей интеллектуальной собственности.