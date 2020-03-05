Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

Получившая известность после выхода сериала "Скорая помощь" актриса Ванесса Маркес сама спровоцировала полицейских открыть огонь на поражение, в результате которого получила смертельное ранение. Об этом свидетельствует обнародованные департаментом полиции Южной Пасадены отчет и видео с нательных камер стражей порядка.

Вызвавший многочисленные обсуждения инцидент произошел еще 30 августа 2018 года, а последние полтора года следователи изучали правомерность применения коллегами оружия. В тот день полицейский наряд прибыл к дому Маркес после звонка ее подруги из Алабамы, которая сообщила, что уже несколько дней не может связаться с актрисой, а состояние ее здоровья вызывает у нее серьезное беспокойство.

Опасения возникли не на ровном месте: Ванесса на протяжении нескольких лет страдала от психических расстройств и употребляла антидепрессанты. На пороге ее дома стражи порядка обнаружили посылки двухнедельной давности, а соседи позже сообщили, что последний раз видели ее за полторы недели до трагедии.

Дом был завален хламом, саму 49-летнюю Маркес полицейские обнаружили на кровати среди горы мусора. При появлении правоохранителей у нее начался приступ, но проследовать в больницу она отказалась. Уговоры ни к чему хорошему не привели: актриса-шопоголик вытащила из пакета пистолет и навела его на полицейского. Бросить оружие она отказалась, более того, начала преследовать пытавшегося оказать ей помощь служителя закона. Подоспело подкрепление со штурмовыми винтовками, но Ванесса продолжала упорствовать. Когда она вышла с пистолетом в руках на лестницу, прогремели 18 выстрелов. По крайней мере одно ранение оказалось смертельным — когда актрису доставили в больницу, она была мертва.

За время расследования было установлено, что Маркес готовилась к такому исходу и фактически чужими руками совершила самоубийство. На своих страницах в соцсетях она писала, что устала страдать и планирует поставить точку в истории своей болезни. В середине июля она приобрела пневматический пистолет, в точности имитирующий боевой "Глок", — именно им она и угрожала стражам порядка, которых в итоге оправдали, признав оправданным применение ими оружия.

Погибшая Маркес была наиболее известна по роли медсестры Венди Голдман в сериале "Скорая помощь".