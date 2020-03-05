Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

Состояние военнослужащих, которые пострадали при взрыве на полигоне в Мурманской области, удовлетворительное. Им вовремя оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Между тем, военные начали проверку инцидента на полигоне по статье "нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими опасность для окружающих".

В пресс-службе Северного флота рассказали, что военнослужащие пострадали из-за грубого нарушения техники безопасности, после чего сдетонировал так называемый "взрывпакет", то есть маломощное имитационное взрывное устройство. Бойцы получили незначительные травмы, уточнили на флоте.

Напомним, взрыв прогремел 4 марта во время плановых занятий. Пострадали пятеро военнослужащих.