У автомобилей BMW появился новый логотип: он будет "прозрачным"

Компания BMW анонсировала эволюционные изменения в собственном логотипе, который теперь призван быть более открытым и ясным, чем когда-либо прежде. Реформированная символика уже засветилась на одной из новинок, но, возможно, этот случай останется единственным.

Доработан новый логотип не слишком масштабно, но заметно. Основное - это исчезновение привычного черного ободка вокруг круга, разделенного на белые и синие секторы. Теперь вместо сплошной полосы лого BMW опоясывает тонкая линия, цвет которой может меняться в зависимости от ситуации.

Кроме того, логотип избавили от светотеней и намеков на трехмерность, сделав более плоским, а шрифт самой надписи стал проще и строже. Аналогичные изменения ждут и символику более мелких направлений - суббрендов BMW i и BMW M.

Логотип BMW, который используется с 1997 года по настоящее время.

Старший вице-президент BMW по работе с клиентами Йенс Тимер заявил, что новый логотип символизирует значимость и актуальность бренда в современной цифровой среде. Задача же символики - привлечь на сторону марки самых молодых клиентов, хорошо ориентирующихся в "диджитализированном" мире.

Логотип дебютировал вместе с нынешним технологическим флагманом бренда - концептуальным предвестником серийного электрического седана Concept i4. Однако в BMW настаивают, что новая символика будет использоваться в первую очередь для каналов коммуникации компании и ее клиентов - к примеру, на промо-продуктах и в соцсетях, а также на международных выставках и локальных мероприятиях. Автомобили и дилерские центры применения нового лого должны избежать.