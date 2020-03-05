Прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО упала в 2019 году на 6,7%

Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по МСФО упала в 2019 г. на 6,7% в годовом выражении до 86,6 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 1,9% до 136,2 млрд руб.

Исправленная прибыль снизилась до 83,7 млрд руб. с 91 млрд руб. в 2018 г. Свободный денежный поток составил в прошлом году 24,5 млрд руб., сообщает компания.

Выручка снизилась на 1,7% до 249,6 млрд руб. В частности, основная часть выручки (выручка от передачи электроэнергии) составила 222,4 млрд руб. (+ 4,4%), выручка от технологического присоединения — 17,2 млрд руб. (- 20%).

Чистый долг сократился в 2019 г. до 176,8 млрд с 205,4 млрд руб. в 2018 г.

"ФСК ЕЭС" владеет и управляет электросетевыми активами Единой национальной электросети России. Госхолдинг "Россети" имеет 80,13% акций "ФСК.ЕЭС", а "Россети" на 88,04% принадлежат государству.