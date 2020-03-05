Водитель устроил себя на работу в Uber через суд

Высшая судебная инстанция Франции признала право водителя Uber считаться сотрудником компании, что может повлиять на бизнес-модель американской фирмы и, возможно, потребовать от нее уплаты большего количества налогов и льгот, таких как оплачиваемый отпуск.

Решение Кассационного суда также может иметь последствия в целом для экономики свободного заработка Франции, так как другие сервисы такси и приложения для доставки продуктов питания от Deliveroo и Just Eat-Takeaway до UberEats в значительной степени зависят от самозанятых водителей, чтобы вести свой бизнес без необходимости покрытия ряда расходов на персонал.

Кассационный суд оставил в силе предыдущее решение апелляционного суда, заявив, что водитель UberEats не может квалифицироваться как самозанятый подрядчик, потому что не может устанавливать цену поездки и самостоятельно искать клиентов, что делает его подчинённым Uber.

В заявлении суда говорится, что при подключении к цифровой платформе Uber между водителем и компанией устанавливаются отношения подчиненности, а значит водитель оказывает услуги не как самозанятое лицо, а как наемный работник

Этот случай мог бы проложить путь для других водителей, которые просят пересмотреть их рабочие отношения с Uber, который в нынешних условиях не платит дополнительные налоги и не обеспечивает сотрудникам социальные гарантии.

"Это совершенно другая бизнес-модель для Uber. Она требует гораздо больше юридических и человеческих ресурсов, по гораздо более высокой цене", — сказал партнер парижского адвокатского бюро Proskauer Седрик Жаке, добавив, что Uber может теперь пересмотреть условия сотрудничества с водителями так, что те больше не могли считаться сотрудниками компании.

Судебное решение является одним из множества юридических претензий к Uber и аналогичным компаниям в разных странах, от Бразилии до Колумбии, а также и в самих Соединенных Штатах. Калифорния, где базируется Uber, недавно приняла закон, направленный на то, чтобы затруднить для приложений классификацию их работников в качестве независимых подрядчиков, а не сотрудников.

"Это постановление не отражает причины, по которым водители выбирают Uber: независимость и свобода работать, когда и где они хотят", — сообщила компания Uber в письменном заявлении. "За последние два года мы внесли много изменений, чтобы дать водителям еще больший контроль над тем, как они используют Uber, наряду с усиленной социальной защитой", — добавили представители сервиса, отметив, что решение суда не приведет к автоматической реклассификации водителей.