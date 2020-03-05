В Ростове задержали вербовщика террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону лидера ячейки, занимавшейся вербовкой террористов. Мужчина формировал группу исламистов, готовых по приказу совершить теракты как в России, так и за пределами страны.

Гражданину Афганистана был запрещен въезд в Российскую Федерацию, однако он проник на страны под видом беженца. По информации ТАСС, в его отношении возбуждены два уголовных дела.

Кроме того был задержан еще один гражданин Афганистана, суд его отпустил под подписку о невыезде.