Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 марта распоряжение, которым освободил Сергея Сторчака от должности заместителя министра финансов "в связи с переходом на другую работу".

Сторчаку 65 лет, он работал в Минфине с 1994 г. Прошел путь от начальника отдела до замминистра, постоянно занимался вопросами внешнего долга и международных финансовых отношений, в том числе в 1998-2004 гг. — в качестве зампреда "Внешэкономбанка", сообщает "Интерфакс".

Сторчак участвовал в заключении сделок по урегулированию долга СССР, в том числе в рамках Парижского и Лондонского клубов кредиторов.

В середине февраля некоторые СМИ сообщили о предстоящей отставке Сторчака и назначении Тимура Максимова на освободившуюся должность. Распоряжение о назначении Максимова вышло 3 марта. Максимову 34 года, закончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития, несколько лет работал помощником Антона Силуанова.

В 2017 г. Максимов стал заместителем главы Федеральной таможенной службы (ФТС). В октябре 2018 г. назначен заместителем министра экономического развития.

Назначения Максимова, Михаила Котюкова и отставка Сторчака означают, что в Минфине теперь работают 12 заместителей министра, как и предусмотрено регламентирующими документами.