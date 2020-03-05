Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot. Со стартапа, создавшего робота-двойника киноактера, требуют более 10 млн долларов компенсации. Об этом сообщает американский блог TMZ, специализирующийся на "желтых" новостях о знаменитостях. Юристы Шварценеггера утверждают, что не давали Promobot разрешения использовать внешность своего клиента.

Разработка Promobot под названием Robo-C позволяет создавать физические аватары для использования в маркетинге — своего рода "говорящие головы", обладающие сравнительно богатой мимикой и даже способные следить за "собеседником" взглядом. При этом с роботом можно использовать разные образы-маски. Также производитель заявляет в качестве свойств Robo-C "эмоции", "распознавание речи" и (куда же без него) "искусственный интеллект".

Юристы актера говорят, что Шварценеггер не позволял Promobot использовать свой образ, однако компания вопреки этому неоднократно демонстрировала Robo-C на выставках, например — в январе этого года на CES в Лас-Вегасе. После этого в адрес российского стартапа было направлено официальное требование прекратить нарушения, с которым компания согласилась. Тем не менее, в конце февраля Promobot якобы снова выставила Robo-C с маской Шварценеггера на Toy Fair в Нью-Йорке.

Представитель пресс-службы Promobot Дарья Вахтеева в интервью радиостанции "Говорит Москва" настаивает, что официальных требований от представителей Шварценеггера компания пока не получала. "С недавнего времени мы вообще никак не используем бренд Шварценеггера и своих роботов не позиционируем с этой точки зрения, что это чья-то внешность. Это просто робот", — заявила она. Вахтеева добавила, что теперь Promobot нигде не будет использовать эту внешность, так что "робот, похожий на Шварценеггера" подлежит утилизации.