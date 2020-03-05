Челябинского Мурзика продают за 10 миллионов. Жительница уральского города опубликовала объявление о продаже своего питомца на одном из сайтов. Цена окончательная, уточняет женщина, торг не уместен.

При этом хозяйка пишет: кот самый обычный, беспородный. Стоит так дорого, потому что очень милый и добрый. Да еще и прославился в интернете. Какими заслугами — не уточняется.

Заоблачные цены на домашних питомцев — не редкость, передает ГТРК "Южный Урал". Люди очень высоко оценивают своих пушистых друзей. Например, совсем недавно, этим летом, дончанин разместил объявление о продаже "мистической" кошки стоимостью в 15 миллионов рублей. В том же Челябинске все еще ищет нового хозяина котенок-британец за 7 миллионов.