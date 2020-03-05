Тренер "Арсенала" Семшов дисквалифицирован на три матча за нецензурную лексику

Старший тренер тульского футбольного клуба "Арсенал" Игорь Семшов дисквалифицирован на три игры, об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Семшов на 16-й минуте матча 20-го тура РПЛ против "Сочи" (2:1) был удален главным арбитром встречи Вячеславом Безбородовым за использованием нецензурной брани. Как сообщает ТАСС, помимо дисквалификации, тренер "оружейников" будет вынужден заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

"Факт нецензурной брани установлен всеми официальными лицами, хотя Семшов говорил, что он это не произносил, – сообщил Григорьянц. , – За последние два года это третий случай у Семшова, для него это нарушение является рецидивом".

Напомним, "Арсенал" в матче 20-го тура РПЛ одержал третью победу кряду и с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Сочи" расположился на 16-й строчке, имея в активе 15 очков.