Убийца двух человек потребовал полмиллиона за то, что на суде сидел в "клетке"

500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потребовал убийца двух человек за нахождение в клетке во время судебных заседаний. Эти деньги осужденный в 2008 году на 21 год тюрьмы убийца попытался получить через Забайкальский краевой суд. Пенсионерку осужденный задушил подушкой, а еще одного односельчанина зарубил топором.

В обосновании своей жалобы убийца двух человек пояснил, что такое отношение к нему бесчеловечно. Суд отказал осужденному в жалобе, сообщает РИА Новости.

В российских судах сейчас проходит реконструкция: клетки из прутьев меняются на пластиковые "аквариумы". Предполагается, что стеклянные кабины в судах улучшат безопасность в судах.