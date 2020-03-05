Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах ответил на заявление протоиерея Дмитрия Смирнова о бесполезности школьного образования для девочек. Стихотворение музыкант разместил в Instagram.

Слова священника Шнуров прокомментировал следующим образом:

Шла неспешная беседа,

Как всегда, до кучи,

Православный непоседа

Чучу отчебучил.

4 марта сообщалось, что Смирнов, известный своими громкими высказываниями, снова оказался в центре внимания. Выступая в радиоэфире, он заявил, что девочкам нечего делать в школе – важнее "научить семилеточку обходиться с ребенком, а не читать и писать". Ранее протоиерей оскандалился своим высказыванием о гражданских женах. Женщин, живущих со своими партнерами вне официально зарегистрированного брака он назвал "бесплатными проститутками".