Медведь Гай раньше срока разбудил подругу весенней песней

В Екатеринбургском зоопарке наступила весна и медведи это уже почувствовали. Первым проснулся гималаец Гай и сразу запел. Песни у косолапых необычные, больше напоминают щелчки. Как только Гай вышел из берлоги, он сразу же направился к своей подруге Сойке, чтобы разбудить ее. В прошлом году она вышла из зимней спячки последней, сообщает ГТРК "Урал".

Третьей встретила весну самая пожилая медведица в зоопарке по имени Ветка. В этом году ей исполнилось 39 лет. Вслед за Веткой вышел из берлоги белокоготный Карат. Еще пара хищников продолжает спать. По словам специалистов, для них это нормально, так как в этом году весна для медведей наступила раньше обычного.

Самый поздний подъем медведей был зафиксирован в 2011 году, тогда животные покинули свои берлоги только в начале апреля, а самым ранним стал 2016 год – косолапые проснулись уже в двадцатых числах февраля. В этом году из теплой зимы спячку не уходили енотовидные собаки и еноты. А вот барсуки все еще крепко спят.

Как пояснили сотрудники Екатеринбургского зоопарка, процесс пробуждения, как правило, длительный. Необходимо время на перестройку всех систем организма, в том числе пищеварительной. Поэтому медведи пока будут соблюдать диету.