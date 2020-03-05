В Австралии прогнозируют сокращение экономики из-за коронавируса

Экономика Австралии, вероятно, пострадает от квартального сокращения впервые за девять лет, пишет Bloomberg со ссылкой на предварительные оценки воздействия коронавируса от казначейства и центробанка страны.

Казначейство и Резервный банк Австралии ожидают сокращения ВВП на половину процентного пункта в первом квартале. Секретарь казначейства Стивен Кеннеди сообщил парламенту, что последствия COVID-19 могут проявляться и во втором квартале, но казначейство не прогнозирует рецессию.

"Экономическое воздействие COVID-19, вероятно, будет более глубоким, широко распространенным и более продолжительным по сравнению с SARS", — сказал Кеннеди законодателям в четверг, ссылаясь на вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году.

"Это создаст больший риск длительного спада, и для ускорения восстановления экономики потребуется фискальная поддержка", — добавил он.

Правительство, как ожидается, представит фискальные стимулы для экономики в ближайшие дни.

Во вторник Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку четвертый раз менее чем за год, доведя ее до рекордно низкого уровня 0,5% годовых.

Глава центробанка Австралии Филип Лоу отметил, что коронавирус оказывает "значительное" влияние на экономику страны и что трудно предсказать, насколько масштабными и долгосрочными окажутся последствия эпидемии.