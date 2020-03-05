Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

Цветы, игрушки, сладости, украшения, аквариумы, носки и лотерейные билеты. Таков неполный список подарков, которые мужчины преподносят женщинам к 8 Марта, отмечает компания SuperJob.

Почти 12% опрошенных женщин заявили, что самым необычным подарком к Международному женскому дню стали цветы или комнатные растения.

А 8% женщин назвали самым необычным подарком домашнего питомца, 5% — путешествие, которое им преподнесли на 8 Марта. Весьма частыми подарками стали игрушки, сладости и украшения (по 3% опрошенных).

В списке необычных подарков женщины назвали носки, аквариум, признание в любви, копилку и лотерейный билет.

О необычных подарках к 23 февраля рассказали ранее и мужчины. Самый частый подарок — носки (13% опрошенных), цветы и различные комнатные растения (3%). Женщины дарят мужчинам бочки бензина, гаражи и глобусы.

Опрос проведен во всех регионах России 23-25 февраля среди 1 тыс. женщин в возрасте старше 18 лет.