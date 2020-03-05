MSCI: американские акции могут упасть еще на 11% из-за коронавируса

Американские акции могут вновь продемонстрировать двузначное снижение в краткосрочной перспективе из-за ущерба от распространения коронавируса, предупредил индексный провайдер MSCI. Об этом сообщает Reuters.

Паника, вызванная коронавирусом, ранее обрушила мировые рынки акций, пострадал в том числе фондовый рынок США.

Быстрое распространение COVID-19 вызвало сбои в глобальных цепочках поставок, нарушив деловую активность, и ударило по рынкам. Некоторые компании, включая Apple, Nike, Mastercard и United Airlines, предупредили о влиянии вируса на их доходы.

"Мы провели анализ гипотетического сценария, который предполагает краткосрочное снижение темпов роста на 2 процентных пункта и увеличение премии за риск на 2 процентных пункта", — сообщил клиентам Томас Вербракен, исполнительный директор MSCI по исследованию решений для управления рисками.

"Наша модель показывает, что при таком сценарии есть возможность дальнейших краткосрочных потерь: американские акции, уже упавшие на 11% с 19 февраля по 3 марта, могут упасть еще на 11%", — заявил он.

По словам Вербракена, если ущерб для мировой экономики будет краткосрочным, рынок сможет восстановиться. Однако удар по долгосрочной траектории роста, который также повлияет на доходы корпораций, может ощущаться гораздо дольше.

Результаты Супервторника накануне поддержали настроения американских инвесторов. Победа бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз в 9 штатах из 14 способствовала росту акций.

Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду ростом на 4,53%. S&P 500 подскочил на 4,22%. NASDAQ Composite к закрытию торгов прибавил 3,85%.