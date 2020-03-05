Китай не справляется с огромным количеством медицинских отходов из-за коронавируса

Ношение лицевой маски для защиты от коронавируса стало неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей во всем мире, но огромное количество отходов, создаваемых при выбрасывании предметов одноразового использования, потенциально может стать экологической катастрофой, пишет South China Morning Post.

Борьба с выброшенными лицевыми масками, которые исчисляются миллионами или даже миллиардами, стала еще одной головной болью для китайских властей, которые уже столкнулись с проблемой со сдерживанием вирусного заболевания и ограничением причиненного им экономического ущерба.

Эксперты по охране окружающей среды также отметили, что возможности страны по обработке медицинских отходов также оказались в центре внимания.

Органы охраны окружающей среды и здравоохранения утверждают, что маски и другие медицинские средства, особенно предметы, используемые медперсоналом и людьми, инфицированными коронавирусом, следует рассматривать как клинические отходы и стерилизовать перед сжиганием при высоких температурах в специальных помещениях.

Несмотря на то, что трудно точно определить количество выброшенных масок, сообщается, что объем медицинских отходов в городе Ухань, в котором началась эпидемия в декабре 2019 года, увеличился в четыре раза до более чем 200 тонн в день на прошлой неделе, согласно сообщениям китайских СМИ.

По мере того, как спрос на хирургические маски растет во всем мире, объем производства в КНР составляет около 116 миллионов в день, что в 12 раз больше, чем в прошлом месяце, по данным Национальной комиссии развития и реформ, главного агентства экономического планирования страны.

В результате заражения более 90 тысяч человек в материковом Китае и по меньшей мере 3200 человек в результате вспышки коронавируса резко возросло количество медицинских отходов. Хотя количество мусоросжигательных заводов в Китае для обработки медицинских отходов не разглашается, эксперты заявили, что за последнее десятилетие оно практически не изменилось.

Проблема усугубляется тем фактом, что большинство предприятий по переработке медицинских отходов, построенных после вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад, прекратили деятельность, сообщило Министерство экологии и окружающей среды в прошлом году.

Китай является крупнейшим в мире загрязнителем и производителем мусора, который в 2018 году произвел примерно 2 миллиона тонн медицинских отходов, но еще не внедрил конкретный стандарт контроля загрязнения для медицинских отходов.