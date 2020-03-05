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Коронавирус 25 минут назад

5 марта 202014:45

Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

Общежитие университета имени Мечникова в Санкт-Петербурге, где проживал зараженный коронавирусом итальянец, закрыли на карантин. А его самого и контактировавших с ним людей поместили в Боткинскую больницу. Об этом в эфире программы "60 минут" из Петербурга сообщила собкор ВГТРК Салима Зариф.

"Сейчас все студенты находятся на карантине в общежитии. Они не имеют права выходить и приглашать гостей. Ситуацию облегчает то, что университет имени Мечникова — медицинский, и студенты-медики прекрасно понимают: все эти меры обоснованы", — уточнила корреспондент.

По ее словам, гражданин Италии Рикардо со своим другом прилетел в Санкт-Петербург 29 февраля. 2 марта у него появились первые симптомы болезни. Итальянца вместе с четырьмя встречавшими его друзьями отправили в Боткинскую больницу.


Корреспонденту удалось пообщаться с девушкой из четверки друзей и узнать все подробности. Евгения Мечникова рассказала, что к ним в университет из Италии приехали студенты по обмену. У одного из них поднялась температура. Поэтому всех контактировавших поместили в больницу на карантин. Евгения призналась, что сама в данный момент чувствует себя хорошо, и Рикардо уже поправляется.

Между тем Зариф отметила, что привезенный из Италии студентом коронавирус – это первый зафиксированный случай заболевания "китайским гриппом" в Петербурге. В территориальном управлении Роспотребнадзора уже подтвердили эту информацию.

Также собкор сообщила, что пока в городе никаких особенных мер в связи с этим не предпринимается. "Единственное — когда подходим к общежитию, надеваем маски", — сказала она.

Кроме того, Зариф подтвердила, что у Рикардо заболевание протекает в легкой форме. "Будем надеяться, что он скоро выздоровеет", — заключила она.

В России выявлен новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Эти данные подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Там уточнили, что прибывшего в Санкт-Петербург гражданина Италии поместили в инфекционный бокс после обращения к врачу с симптомами ОРВИ.

Ранее сообщалось о госпитализации москвича Давида Берова, также прилетевшего из Италии. Он вернулся в Москву 23 февраля и обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Помимо Берова проверили его окружение и пассажиров, которые летели вместе с ним из Италии. У них коронавируса не обнаружили.

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