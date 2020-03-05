Туроператоры просят помощи, а российские туристы готовятся к 8 марта

Около 53% российских туристов, запланировавших путешествие на праздники 8 марта, потратят на поездку не более 50 тысяч рублей, согласно данным опроса Ostrovok.ru.

Около 25% россиян потратят не более 10 тысяч рублей, еще 10% — до 30 тысячи рублей, 11% — от 30 до 50 тысячи рублей, и еще 11% туристов готовы потратить 50-100 тысяч рублей.

Самые популярные забронированные зарубежные поездки на 5-11 марта — Париж, Варшава, Берлин, Барселона, Прага. Самые популярные российские направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Ялта.

Между тем, туроператоры ожидают поддержку для отрасли. Ассоциация туроператоров России оценивает перспективы сезона как "туманные". Отмечается падение спроса по всем направлениям, потери достигли 30 миллиардов рублей.