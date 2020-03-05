Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

Семилетние брат с сестрой сбежали из дома от пьяной матери и несколько дней провели на улице на юге Москвы. Нашла их воспитательница детского сада, она же оказала первую помощь и предала историю огласке, так что теперь ситуацией в многодетной семье занимаются следователи.

Двойняшек Гордея и Таисию обнаружили днем 2 марта на улице в Восточном Бирюлеве, у мальчика была пробита голова.

"Дети говорили, что несколько дней ничего не ели. Рассказывали, что мама пьет, что они где-то гуляют по ночам", — рассказала "Комсомольской правде" воспитатель детсада, хорошо знакомая с матерью брата и сестры.

Таисия и Гордей до недавнего времени ходили к ней в группу, при этом никогда не жаловались на маму. Однако ситуация изменилась, и не в лучшую сторону. Откуда у мальчика травма головы и синяки на теле, теперь предстоит установить сотрудникам СКР — уже начата доследственная проверка. По некоторым данным, мать била его кабелем за непослушание.

Родной отец детей умер еще несколько лет назад, в настоящее время они находятся у первого супруга женщины, отца ее первого сына.

