Юристы-аферисты: поверив шарлатанам, десятки пенсионеров лишились сбережений

В Москве десятки пенсионеров стали жертвами мошенничества. Работники юридической фирмы пообещали им миллионы рублей, которые якобы задолжал Пенсионный фонд. Пожилые люди заплатили аферистам немалые деньги за решение в суде несуществующей проблемы. Теперь им предстоит еще одна судебная тяжба.

Плюс 10 тысяч к пенсии ежемесячно, а еще — перерасчет за три года: у Анатолия Михайловича в горле пересохло, когда он услышал сумму, которую ему пообещали вернуть.

- Вам Пенсионный фонд задолжал около 700 тысяч. Вы эти деньги получите плюс еще и свои вернете.

Никакого перерасчета 80-летний пенсионер так и не получил, заплатив при этом юридическому бюро за услуги 196 тысяч рублей. Столько же отдал и Валерий Михайлович.

"Я просто доверился им как правовой организации. У меня деньги, которые я отдал, были на черный день, все практически", — говорит Валерий Жариков.

Обманутых пенсионеров не меньше 20. Причем приходили они в "Усадьбу права" по какому-то конкретному делу — к примеру, тяжба с управляющей компанией, — а уходили с подписанными договорами, по которым им обещали вернуть якобы недоплаченные Пенсионным фондом миллионы.

- Надо идти в суд, забирать эти два с лишним миллиона. Если они вам нужны, давайте их заберем!

По мнению одной из сотрудниц бюро, которая больше там не работает, пенсионеров вводили в заблуждение намеренно.

- Весь договор построен на том, чтобы выудить эти деньги с пенсионеров. Надо сделать пенсионера еще на миллион или полтора.

Никаких обещанных миллионов никто из этих пенсионеров не получил — сами в общей сложности заплатили "Усадьбе права" почти полтора. С теми, у кого нечего больше взять, разговор в кабинете короткий.

- Ответьте на мой вопрос: вы обещали человеку, что его пенсию пересчитают?

- Ему обещал 400-й федеральный закон.

В Пенсионном фонде говорят: ошибки при начислениях пенсий единичны, и все, кто предлагает вернуть якобы недоплаченные фондом деньги — мошенники.

"Они заведомо знают, что эту услугу, эту помощь они не окажут, так как у человека все периоды были учтены, заработок был учтен — то есть, основание для перерасчета отсутствует", — говорит начальник Управления по городскому округу Химки Главного управления Пенсионного фонда РФ №5 по городу Москве и Московской области Ольга Идди.

Все вопросы с начислениями пособий рекомендуют решать лично в клиентских отделах Пенсионного фонда. Денег за это никто не возьмет, в отличие от юристов-шарлатанов.

- Что, реально миллион стоит представлять интересы человека в суде?

- Вполне возможно.

"Усадьбой права", очевидно, займется полиция.

"Действия являются незаконными и подпадают под квалификацию статьи 159 УК — введение в заблуждение путем обмана либо злоупотребления доверием с целью завладения имуществом и денежными средствами", — говорит адвокат Аслан Шереужев.

Возвращать деньги пенсионеры намерены через суд — уже написано коллективное заявление. Всех остальных просят быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.