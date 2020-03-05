Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

Американский непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший рассказал о тех условиях, при которых согласится выйти на ринг против россиянина Хабиба Нурмагомедова или ирландца Конора Макгрегора.

"В социальных сетях сейчас существуют только два имени – Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, – сообщил Мейвезер, слова которого приводит Mirror. – Я готов выйти против одного из них за 600 миллионов долларов – ради этого стоит рискнуть".

Мейвезр заявил, что ему неинтересно драться с рядовыми боксерами, потому что это финансово невыгодно. По словам боксера, бой с Конором имел смысл, так как принес ему порядка 300 миллионов долларов.

В августе 2017 года Мейвезер провел поединок против Макгрегора по правилам бокса и одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.

"Я не дерусь с тем, за кем стоят только города. Если собираюсь биться, за тобой должна стоять целая страна", – подытожил американский боксер.

В октябре 2018-го Хабиб победил Конора, после этого появились слухи о поединке Нурмагомедов – Мейвезер. Затем российский боец во второй раз защитил пояс UFC в легком весе, "задушив" в сентябре 2019-го американца Дастина Порье.

Теперь Хабибу предстоит бой с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля и пройдет в Нью-Йорке.