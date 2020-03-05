В Сочи закрыли подпольную типографию, печетавшую удостоверения силовиков

Подпольная организация в Сочи выдавала фальшивые удостоверения силовиков. Деятельность типографии пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мошенники изготавливали удостоверения работников ФСБ, МВД, прокуратуры и судебной системы. Сбывали свою продукция через Интернет. Сотрудникам полиции удалось установить и задержать организатора преступления, сообщает пресс-служба краевого УФСБ. В ходе обысков обнаружено типографское оборудование, бланки поддельных документов и средства для их изготовления.

Как передает ГТРК "Кубань", в отношении руководства типографии, производившей удостоверения работников ФСБ и МВД, возбуждено уголовное дело.