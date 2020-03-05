ОПЕК просит Россию поддержать сокращение добычи на 1,5 млн баррелей

Министры ОПЕК на встрече в четверг одобрили сокращение добычи нефти странами ОПЕК и другими производителями в рамках соглашения ОПЕК+ еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Но это произойдет только при поддержке России.

Со среды по пятницу нефтедобывающие страны картеля ОПЕК и другие независимые проиводителя такие, как Россия, решают насколько необходимо снизить добычу нефти для поддержания спроса на топливо.

Ранее обсуждалось сокращение до 1 миллиона баррелей. Но картель готов к более решительным шагам из-за эпидемии коронавируса, карантинных транспортных ограничений, приведших к падению спроса на топливо.

В среду прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+ с участием России и Казахстана — другого крупного производителя, не входящего в картель ОПЕК. Россия и Казахстан выступают против сокращения добычи нефти и считают, что достаточно сохранить действующее сокращение и не прибегать к дополнительному.

ОПЕК проводит встречу в Вене в четверг, а окончательное решение может принято в пятницу-субботу по итогам переговоров с участием других участников сделки ОПЕК+, включая Россию.

Министр энергетики РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета до его завершения в среду. Новак вернется в Вену на совещание с ОПЕК+ в пятницу, 6 марта. Он сообщил, что его отъезд был плановым, передает ТАСС.

Распространение нового типа коронавируса серьезным образом повлияло на цену нефти, заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.

Цена снизилась до $50 за баррель, тогда как в начале года баррель стоил более $65.

"Многие заводы, особенно в автомобильном секторе, были вынуждены прекратить свое производство, что имело последствия для всей производственной цепочки в Китае", — отметил Аркаб.

По мнению ОПЕК, решительное сокращение добычи поднимет цены на прежний уровень. Цены на нефть упали более чем на 20% с начала года, несмотря на то что страны ОПЕК+ ограничивают добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки.