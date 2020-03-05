В одном из районов Новосибирска местные жители обнаружили открытые капканы

Новосибирский собаковод обнаружил в одном из районов города расставленные неизвестными капканы. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на телеканал "СТС-МИР". Кроме того, рядом с раскрытым капканом мужчина заметил заячьи следы и вилки с капустой.

Как рассказали местные жители, здесь частно появляются мелкие дикие зверьки, к примеру, зайцы. Однако на этой же территории постоянно гуляют дети, а хозяева собак их тут выгуливают.

Очевидец, обнаруживший опасную находку, захлопнул все ловушки и убрал их с общественного пространства. Спустя несколько дней на месте установленных капканов на снегу появилась надпись: "Поймаю, убью!". Вскоре местные жители сообщили об обнаружении еще двух капканов.

В расстановке ловушек горожане подозревают рабочих одного из расположенных поблизости предприятий.