Тема:

"Невеста комдива" 26 минут назад

8 марта 202017:23

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

"Мою героиню ничего не обязывает, даже форма", — говорит актриса Александра Никифорова, сыгравшая главную роль в сериале "Невеста комдива". Ее героиня Катя – девушка "с очень хорошим воспитанием из профессорской семьи, красный диплом, золотая медаль" – приезжает в гарнизон к жениху. Правда, очень скоро выяснятся, что никто ее там не ждет, а переписку с Катей вел матрос, а не командир дивизии. С этого начинается череда комичных и романтических приключений.

Съемки проходили в Севастополе – родном городе актрисы. "Это такое прекрасное чувство, когда ты приезжаешь со смены к маме, тебя там блинчики ждут", — с улыбкой говорит Александра.


Актриса признается, что играть в комедии для нее сложно, потому что вызвать сопереживание, сочувствие – это не такая сложная задача по сравнению с тем, чтобы рассмешить людей. Также Никифорова поделилась, что ей интереснее сниматься в исторических фильмах, чем в проектах о современности.

"Это всегда какая-то совершенно другая реальность, в которую тебя погружают. Я кайфую, я получаю массу удовольствия. В 77-м году я еще не была", — говорит Александра.

Свою героиню Катю она называет очень контрастной, взбалмошной и даже немного несуразной девушкой. Есть строгие правила, устав, гарнизон, закрытая военная часть, и тут вдруг появляется девушка, "которая совершенно не вписывается в эту ситуацию, совершенно ничего не понимает про устав". "Моя героиня отвечает за положительные перемены в истории всех персонажей", — считает актриса.

По ее словам, в сериале "Невеста комдива" очень много любви, у каждого персонажа своя любовная история. Сложность состоит в том, что Катя – эмоциональная девушка, которая живет своими сердечными порывами, – встречает человека-логику, человека-разум, который живет в рамках, в которые он сам себя погрузил.

"В общем, как коса на камень, эти две стихии сходятся и потихонечку, медленно, как водичка, камушки начинают друг друга менять", — рассказывает Никифорова.

Максим Аверин, сыгравший в сериале командира дивизии, говорит, что в его роли есть и юмор, и ирония, и где-то даже грусть. Отпечаток накладывает и форма.

"Естественно, когда ты надеваешь мундир, то и плечи выправляются и осанка становится другая. И, конечно же, уже по-другому себя ощущаешь", — объясняет он.

Актер признается, что смешить ему никогда никого не хочется. Но если люди улыбаются, если смеются над ситуацией, в которую попадет герой, — это прекрасно. Также он напомнил фразу Фаины Раневской, которая говорила: "Я не люблю смешное в комедиях". "Потому что смешное и грустное – это рядом. Это жанр, открытый когда-то Чарли Чаплиным", — сказал Аверин.


Действие фильма происходит в конце 70-х годов. Аверин, который родился в 1975-м, вспоминает это время с ностальгией. Но романтика, по его мнению, не зависит от времени, эпох и прогресса, если человек живет по-настоящему.

"Это синдром отложенного времени, в котором мы все сейчас оказались. Мы все время живем впрок, в будущее, под процентные ставки. А жизнь полна и романтизма, и радости, и даже печали. Это все рядом", — уверен актер.

Он признается, что до появления в его жизни "Фейсбука" и "Инстаграма" был более счастливым человеком.

"Может, и были плохие люди, но мы их не замечали, а теперь они просто вдруг все всплыли на поверхность. Я вообще стараюсь этого не замечать. Я живу по принципу: "Вспомните, как много есть людей хороших, их гораздо больше, вспомните про них", — с улыбкой рассказал Максим Аверин.

Первую и вторую серию телесериала "Невеста комдива" смотрите на телеканале "Россия 1" 9 марта в 21:00.

Ранее по теме

Сейчас

16:52

Эрдоган пригрозил "по-своему очистить" Идлиб

15:50

В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

15:40

"Победа" приостанавливает все рейсы в Италию

14:17

Московская погода побила 140-летний рекорд

13:55

Коронавирус привезли из Италии в Бангладеш

13:25

Стало известно, что невеста из Иванова написала на фото для Путина

12:45

В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве приятеля

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

1 час назад
Путин напомнил об отсутствии во многих странах ограничений по срокам избрания

Путин напомнил об отсутствии во многих странах ограничений по срокам избрания

3 часа назад
Эрдоган пригрозил "по-своему очистить" Идлиб

Эрдоган пригрозил "по-своему очистить" Идлиб

43 минуты назад
Трамп поведал о "подарке судьбы"

Трамп поведал о "подарке судьбы"

35 минут назад
Место обрушения отеля с больными коронавирусом в Китае сняли на видео с воздуха

Место обрушения отеля с больными коронавирусом в Китае сняли на видео с воздуха

44 минуты назад
Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина

Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина

4 часа назад
Украинцам посоветовали готовиться к жизни после коллапса

Украинцам посоветовали готовиться к жизни после коллапса

2 часа назад
"Победа" приостанавливает все рейсы в Италию

"Победа" приостанавливает все рейсы в Италию

1 час назад
Московская погода побила 140-летний рекорд

Московская погода побила 140-летний рекорд

3 часа назад
Защита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка

Защита питерского убийцы пообещала помощь семье подростка

2 часа назад
Гибель рейса MH17: в следственной группе обсуждали нарушение суверенитета России

Гибель рейса MH17: в следственной группе обсуждали нарушение суверенитета России

6 часов назад
"Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+

"Роснефть" считает мазохизмом участие России в соглашении ОПЕК+

1 час назад
Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

25 минут назад
Лучшие сериалы о сильных женщинах

Лучшие сериалы о сильных женщинах

07.03.2020 16:16
"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": в выходные - сразу два праздничных выпуска на "России 1"

06.03.2020 13:30
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Футбол в Казани. Проблемы с монитором возникли у арбитра видеоповтора

Футбол в Казани. Проблемы с монитором возникли у арбитра видеоповтора

49 минут назад
Биатлонисты России в чешском Нове Место остались без медалей

Биатлонисты России в чешском Нове Место остались без медалей

1 час назад
Макрон позвал Эрдогана в Париж

Макрон позвал Эрдогана в Париж

1 час назад
Зеленский заявил, что в переговорах с Путиным "масла" нет

Зеленский заявил, что в переговорах с Путиным "масла" нет

1 час назад
Гол Поповича принес "Крыльям Советов" победу в Казани

Гол Поповича принес "Крыльям Советов" победу в Казани

1 час назад
Кубок Гагарина. "Сибирь" дома не смогла дожать "Автомобилист"

Кубок Гагарина. "Сибирь" дома не смогла дожать "Автомобилист"

1 час назад
Александр Большунов выиграл лыжный марафон на этапе Кубка мира

Александр Большунов выиграл лыжный марафон на этапе Кубка мира

1 час назад
"Пункт назначения": лесовоз высыпал бревна в лоб встречной легковушке. Видео

"Пункт назначения": лесовоз высыпал бревна в лоб встречной легковушке. Видео

2 часа назад
Коронавирус вмешался в проповедь Папы Франциска

Коронавирус вмешался в проповедь Папы Франциска

2 часа назад
Дмитрий Губерниев: проблемы с допингом в биатлоне начались при Тихонове

Дмитрий Губерниев: проблемы с допингом в биатлоне начались при Тихонове

2 часа назад
Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

Министр спорта Италии призвал остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

2 часа назад
Лидеры думских фракций рассказали, что любят работать до поздней ночи

Лидеры думских фракций рассказали, что любят работать до поздней ночи

2 часа назад
Путин уточнил полномочия Медведева

Путин уточнил полномочия Медведева

3 часа назад
Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

3 часа назад
Вратарь "Сочи" Налимов перебрался в фарм-клуб "Чикаго Блэк Хоукс"

Вратарь "Сочи" Налимов перебрался в фарм-клуб "Чикаго Блэк Хоукс"

3 часа назад
Голикова назвала коронавирус раздутой историей

Голикова назвала коронавирус раздутой историей

3 часа назад
Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство железной дороги Москва - Казань

Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство железной дороги Москва - Казань

3 часа назад
Байден удивил сторонников своими оговорками

Байден удивил сторонников своими оговорками

4 часа назад
Яромир Ягр может завершить профессиональную карьеру хоккеиста

Яромир Ягр может завершить профессиональную карьеру хоккеиста

4 часа назад
Опубликован список самых популярных женских профессий России

Опубликован список самых популярных женских профессий России

4 часа назад
В Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом. Видео

В Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом. Видео

5 часов назад
В новый полис ОСАГО можно внести данные о страховке КАСКО

В новый полис ОСАГО можно внести данные о страховке КАСКО

5 часов назад
В Омске пенсионерка получает больше 52 тысяч рублей в месяц

В Омске пенсионерка получает больше 52 тысяч рублей в месяц

6 часов назад
Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку