Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

"Мою героиню ничего не обязывает, даже форма", — говорит актриса Александра Никифорова, сыгравшая главную роль в сериале "Невеста комдива". Ее героиня Катя – девушка "с очень хорошим воспитанием из профессорской семьи, красный диплом, золотая медаль" – приезжает в гарнизон к жениху. Правда, очень скоро выяснятся, что никто ее там не ждет, а переписку с Катей вел матрос, а не командир дивизии. С этого начинается череда комичных и романтических приключений.

Съемки проходили в Севастополе – родном городе актрисы. "Это такое прекрасное чувство, когда ты приезжаешь со смены к маме, тебя там блинчики ждут", — с улыбкой говорит Александра.



Актриса признается, что играть в комедии для нее сложно, потому что вызвать сопереживание, сочувствие – это не такая сложная задача по сравнению с тем, чтобы рассмешить людей. Также Никифорова поделилась, что ей интереснее сниматься в исторических фильмах, чем в проектах о современности.

"Это всегда какая-то совершенно другая реальность, в которую тебя погружают. Я кайфую, я получаю массу удовольствия. В 77-м году я еще не была", — говорит Александра.

Свою героиню Катю она называет очень контрастной, взбалмошной и даже немного несуразной девушкой. Есть строгие правила, устав, гарнизон, закрытая военная часть, и тут вдруг появляется девушка, "которая совершенно не вписывается в эту ситуацию, совершенно ничего не понимает про устав". "Моя героиня отвечает за положительные перемены в истории всех персонажей", — считает актриса.

По ее словам, в сериале "Невеста комдива" очень много любви, у каждого персонажа своя любовная история. Сложность состоит в том, что Катя – эмоциональная девушка, которая живет своими сердечными порывами, – встречает человека-логику, человека-разум, который живет в рамках, в которые он сам себя погрузил.

"В общем, как коса на камень, эти две стихии сходятся и потихонечку, медленно, как водичка, камушки начинают друг друга менять", — рассказывает Никифорова.

Максим Аверин, сыгравший в сериале командира дивизии, говорит, что в его роли есть и юмор, и ирония, и где-то даже грусть. Отпечаток накладывает и форма.

"Естественно, когда ты надеваешь мундир, то и плечи выправляются и осанка становится другая. И, конечно же, уже по-другому себя ощущаешь", — объясняет он.

Актер признается, что смешить ему никогда никого не хочется. Но если люди улыбаются, если смеются над ситуацией, в которую попадет герой, — это прекрасно. Также он напомнил фразу Фаины Раневской, которая говорила: "Я не люблю смешное в комедиях". "Потому что смешное и грустное – это рядом. Это жанр, открытый когда-то Чарли Чаплиным", — сказал Аверин.



Действие фильма происходит в конце 70-х годов. Аверин, который родился в 1975-м, вспоминает это время с ностальгией. Но романтика, по его мнению, не зависит от времени, эпох и прогресса, если человек живет по-настоящему.

"Это синдром отложенного времени, в котором мы все сейчас оказались. Мы все время живем впрок, в будущее, под процентные ставки. А жизнь полна и романтизма, и радости, и даже печали. Это все рядом", — уверен актер.

Он признается, что до появления в его жизни "Фейсбука" и "Инстаграма" был более счастливым человеком.

"Может, и были плохие люди, но мы их не замечали, а теперь они просто вдруг все всплыли на поверхность. Я вообще стараюсь этого не замечать. Я живу по принципу: "Вспомните, как много есть людей хороших, их гораздо больше, вспомните про них", — с улыбкой рассказал Максим Аверин.

Первую и вторую серию телесериала "Невеста комдива" смотрите на телеканале "Россия 1" 9 марта в 21:00.