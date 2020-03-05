Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он сделает вопрос о бывшем вице-президенте Джо Байдене и работе его сына Хантера на Украине "основной проблемой" на время предвыборной кампании, если Байден станет кандидатом от демократов, пишет издание The Hill.

"Это станет основной проблемой в кампании. Я буду поднимать этот вопрос постоянно, поскольку не вижу пока выхода из этой ситуации, — заявил Трамп Fox News. — Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы".

Ведущий Fox News спросил Трампа, будет ли он обвинять Байдена и его семью в коррупции во время работы на Украине.

Трамп и его сторонники усилили обвинения в адрес Байдена, который, занимая пост вице-президента США, настаивал на отстранении украинского прокурора, чтобы помочь защитить своего сына, занимавшего в то время пост в украинской газовой компании Burisma Holdings, от проверки.

В июле прошлого года Трамп призвал президента Украины провести расследование по делу Байдена, что в конечном итоге привело к импичменту Трампа в нижней палате парламента США. Позднее Трамп был оправдан в верхней палате парламента, где большинство остается за республиканцами.

Трамп неоднократно настаивал на том, что он "не сделал ничего плохого", обвинив демократов в "охоте на ведьм", которая началась, чтобы нанести ущерб его избирательным перспективам.

Действующий президент США заявил, что действия Байдена были полностью коррумпированными.