Японский флот получил новейшую подводную лодку

Морские силы самообороны Японии получили новейшую дизель-электрическую подводную лодку JS Ouryu. Это уже одиннадцатая субмарина класса Souryu, поступившая на вооружение флота.

5 MAR, the Ship Commissioning Ceremony for JS OURYU was held at Kobe shipyard, Mitsubishi Heavy Industry. OURYU is 11th of SOURYU type submarine and promoted persistence and speed performance during submerge due to install Lithium Ion Battery for the first time. pic.twitter.com/UdzeFDExad