Инженер и страховой агент организовали крупную нарколабораторию под Тверью

Два месяца проработала в Калининском районе Тверской области организованная инженером и страховым агентом нарколаборатория, где синтезировали крупные партии мефедрона, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Штурм нелегального производства сняли на видео.

Лаборатория с дорогостоящим оборудованием располагалась в бытовках на участке, обнесенном высоким забором. Здесь же оперативники обнаружили во время обыска 17,5 грамма мефедрона, более семи килограммов прекурсоров и порядка 200 литров жидкости, содержащей наркотические прекурсоры.

Произведенный наркотик учредители фасовали небольшими партиями и передавали курьерам, которые делали закладки на территории Подмосковья. Сколько мефедрона удалось произвести злоумышленника за два месяца работы, остается неизвестным.

Подозреваемым грозит до 20 лет в колонии.