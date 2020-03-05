Воронежский университет попал в академический рейтинг мировых вузов

Воронежский государственный университет включен в академический рейтинг мировых вузов (Global Research University Profiles – GRUP). Рейтинг составили на основе опроса, проведенного в Шанхайском университете Цзяо Тонг в 2019 году.

GRUP сравнил университеты по 35 показателям относительно студентов, преподавателей и ресурсов. Лучшими среди российских вузов стали Санкт-Петербургский государственный университет, за ним следуют Новосибирский госуниверситет и Уральский федеральный университет. ВГУ находится в категории вузов 1000+.

При этом ВГУ пока единственный вуз центрального Черноземья, представленный в ShanghaiRanking Consultancy, сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на пресс-службу университета.

Отметим, что ShanghaiRanking Consultancy — полностью независимая организация, занимающаяся данными высшего образования и исследованиями в области высшего образования. Организация является официальным издателем Академического рейтинга мировых университетов (ARWU) с 2009 года.