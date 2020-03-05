Новый детский сериал стартует 8 марта

Премьера детского анимационного сериала "Кошечки-собачки" состоится на телеканале "Мульт" 8 марта.

По словам генерального продюсера телеканала "Мульт" Татьяны Цываревой, сериал был создан анимационной студией "Паровоз" на основе изучения запросов аудитории, "которая хотела видеть самых милых домашних питомцев на экранах своего любимого канала".

Мультфильм для малышей рассказывает о собачках Вики, Жоржике, Мии, Дэне и кошечках Алисе и Бусе – веселых, трудолюбивых и любознательных, которые не только играют и озорничают, а еще и помогают родителям в их семейном деле – в ателье, пекарне, ферме, автомастерской.

Цыварева отметила, что "Кошечки-собачки" — уже 13-й проект собственного производства в библиотеке телеканала, подчеркнув, что, работая над сериалом, "мы стремились наполнить его счастьем, нежностью и добротой и надеемся, что он по достоинству будет оценен юными зрителями".