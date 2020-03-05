Теннисистка Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Российская теннисистка, 73-я ракетка мира Дарья Касаткина во втором круге турнира во французском Лионе в двух сетах за один час обыграла представительницу Румынии Ирину-Марию Барэ – 6:3, 6:2.

Касаткина единожды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, а у Барэ, занимающей 168-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из четырех.

Таким образом, 22-летняя уроженка Тольятти вышла в четвертьфинал турнира, где ей будет противостоять итальянка Камила Джорджи (№94), переигравшая во втором круге француженку Ализе Корне (№58) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.