Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

Водители из подмосковного Чехова уже несколько дней благодарят предприимчивого владельца грузовика, который оградил их от штрафов за превышение скорости. Причем "оградил" в прямом смысле слова.

"Второй день выручает многих, спасибо ему!", "Красавчик, сегодня ехал, смотрю — стоит, аж улыбка до ушей", "Водитель фургончика спас не одного водителя от штрафов, молодец!" — такого рода комментарии появились в городских пабликах. Их адресат — владелец грузовика, который перекрыл своим транспортным средством обзор наземной камере, фиксирующей превышение скорости, в микрорайоне Бадеево. Более того, задний борт машины украшает большая надпись "Внимание, камера!".

На этом отрезке дороги скорость ограничена 40 километрами в час, притом что многие автовладельцы указывают на то, что порог может быть повышен на 20 километров без какого-либо ущерба. Пока же водители с признательностью смотрят на местного героя и отпускают шутки в адрес оператора камеры.