Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате тет-а-тет продолжались три часа. Затем началась встреча с участием делегаций двух стран. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В состав делегаций входят министры иностранных дел и министры обороны России и Турции.

Встреча проходит в Кремле. Лидеры двух стран обсуждают деэскалацию в сирийском Идлибе. По словам Путина, ситуация обострилась настолько, что это требует прямого личного разговора двух президентов.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в Идлибе, где Анкара проводит военную операцию "Весенний щит". Также он заявил, что отношения Турции и РФ находятся на пике — "как в торговле, так и в оборонной промышленности".