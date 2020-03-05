5 марта 202017:41

Страны ЕС создали группу для быстрого реагирования на кибератаки

Шесть государств Европейского союза подписали меморандум о создании Кибернетических сил быстрого реагирования (CRRTs). Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителей министерства обороны Литвы.

В объединение вошли Нидерланды, Польша, Румыния, Хорватия и Эстония, а возглавила его Литва, пишет LRT. Еще семь стран (Франция, Италия, Испания, Бельгия, Финляндия, Греция и Словения) присоединились к группе в статусе наблюдателей.

Соответствующий документ был подписан в Загребе (столице Хорватии) представителями всех шести стран в ходе неформальной встречи министров обороны ЕС. В нем описывается правовая основа для деятельности кибервойск, а также определяется механизм работы международных команд, их роль и юридический статус.

Соглашение подразумевает формирование в каждом государстве международного центра с участием военных и гражданских специалистов, которые будут виртуально отслеживать и своевременно реагировать на хакерские угрозы. При необходимости эксперты будут подключаться и физически для их ликвидации и проведения расследований.

Текст: Вести.Hi-tech

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