Live
5 марта 202017:49

Найден один из первых экземпляров революционного труда Ньютона

Недавно в библиотеке на острове Корсика был обнаружен один из первых экземпляров книги Ньютона, давшей начало современной физике.

Речь идёт о трёхтомном труде "Математические начала натуральной философии" (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica), в котором впервые были сформулированы три знаменитых закона механики, получивших имя гения, и закон всемирного тяготения.

Поясним, что термином "натуральная философия" тогда обозначали зарождающиеся естественные науки.

"Я нашла Святой Грааль в главном зале, спрятанным на верхних полках", - говорит Ваннина Ширински-Шихматова (Vannina Schirinsky-Schikhmatoff), директор по сохранению фондов в Библиотеке общественного наследия Феша в городе Аяччо (Корсика) в материале агентства AFP.

Обнаруженный экземпляр относится к первому тиражу книги, отпечатанному в 1687 году на латыни (международном научном языке того времени).

Исследователь обнаружила упоминание раритета, изучая каталог, составленный основателем библиотеки Люсьеном Бонапартом, младшим братом знаменитого полководца. Это побудило её начать поиски книги, увенчавшиеся в итоге успехом.

"Обложка имеет небольшие повреждения, но внутри [книга] в отличном состоянии", - рассказывает Ширински-Шихматова.

В исторических источниках нет упоминания об упавшем на голову великого физика яблоке. Почти наверняка эта история не более чем легенда.
Иллюстрация Pixabay.

Напомним, что в первом томе эпохального труда Ньютон формулирует три закона механики, теперь носящие его имя. Они и сегодня изучаются школьниками и студентами. И недаром. Эти простые законы управляют движением любых тел, от молекул до галактик, и являются незаменимой "палочкой-выручалочкой" для физика и инженера. К слову, из них можно вывести и три других основополагающих закона: сохранения энергии, сохранения импульса и сохранения момента импульса.

В том же первом томе гений развивает свои идеи, заложившие основы понятия производной и дифференциального исчисления, ныне используемого буквально на каждом шагу почти в любой области, где вообще применяется математика.

"Это краеугольный камень современной математики", - справедливо отмечает Ширински-Шихматова.

Второй том труда посвящён движению тел в жидкости, изучению звука и расчёту скорости волн океана.

В третьем томе, посвящённом астрономии, Ньютон формулирует закон всемирного тяготения. Также он подтверждает ранее открытые (но не объяснённые) законы движения планет Кеплера. При этом великий физик ссылается на наблюдения планет, Луны, спутников Юпитера и Сатурна, а также кометы, которую сам Ньютон наблюдал в 1680 году.

Как сегодня установлено историками науки, именно из законов Кеплера он и вывел свой знаменитый закон гравитации. Разумеется, чтобы понять, что движением планет и падающим камнем управляет одна и та же сила, и вывести её формулу, нужно было быть гением. Исаак Ньютон им и был.

Вряд ли нужно отдельно пояснять, какую ценность имеет один из первых экземпляров подобной книги. Ширински-Шихматова напоминает, что несколько лет назад подобное издание было продано на аукционе Christie's за 3,7 миллиона долларов.

Кстати, в библиотеке Феша не впервые обнаруживают раритеты. Так, в 2018 году там отыскался трактат Thesaurum Hyeroglyphicorum, написанный в 1610 году. Он посвящён попытке расшифровать египетские иероглифы, предпринятой за два столетия до того, как это удалось сделать.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как благодаря современным технологиям впервые за тысячу лет удалось прочитать утраченный текст Галена.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

17:52

"Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов долларов

17:42

С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

17:38

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

14:57

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

13:53

Президент Турции прибыл в Москву

11:27

В РФ зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

11:21

Премьер утвердил правила ввоза лекарств, не зарегистрированных в России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

36 минут назад
С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

24 минуты назад
Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

2 часа назад
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

3 часа назад

Трансляции

18:40

Заявление для прессы по итогам российско-турецких переговоров
19:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы

Завтра, 6 марта

10:00

Брифинг Марии Захаровой
14:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

1 час назад
Обанкротившаяся после теракта "Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта "Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов

21 минута назад
"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

17 минут назад
Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

2 часа назад
Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

2 часа назад
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

2 часа назад
Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

2 часа назад
Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

7 часов назад
Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

3 часа назад
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

54 минуты назад
Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

8 часов назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
200-килограммовый британец бросил онлайн-игры и похудел более чем вдвое

200-килограммовый британец бросил онлайн-игры и похудел более чем вдвое

34 минуты назад
Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

57 минут назад
"Будто у меня снова есть рука": новый протез подарил пациентам уникальную точность движений

"Будто у меня снова есть рука": новый протез подарил пациентам уникальную точность движений

1 час назад
Международный криптофонд допустил утечку тысяч аккаунтов российских клиентов

Международный криптофонд допустил утечку тысяч аккаунтов российских клиентов

1 час назад
Конец эпохи: Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

Конец эпохи: Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

2 часа назад
Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

2 часа назад
Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

2 часа назад
Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

2 часа назад
Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

2 часа назад
Алергикам приготовиться: из-за аномально теплой зимы началось раннее цветение

Алергикам приготовиться: из-за аномально теплой зимы началось раннее цветение

3 часа назад
"Я сделал пакость!": вандал украл и пропил ограду могилы неизвестного солдата

"Я сделал пакость!": вандал украл и пропил ограду могилы неизвестного солдата

3 часа назад
"Можжевеловая кобра" остановлена из-за коронавируса

"Можжевеловая кобра" остановлена из-за коронавируса

3 часа назад
Юристы-аферисты: поверив шарлатанам, десятки пенсионеров лишились сбережений

Юристы-аферисты: поверив шарлатанам, десятки пенсионеров лишились сбережений

3 часа назад
Убийца двух человек потребовал полмиллиона за то, что на суде сидел в "клетке"

Убийца двух человек потребовал полмиллиона за то, что на суде сидел в "клетке"

3 часа назад
Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

3 часа назад
Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

3 часа назад
Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

3 часа назад
Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

4 часа назад
Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

4 часа назад
Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

4 часа назад
Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

4 часа назад
Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

4 часа назад
Пассажир снял на видео момент схода с рельсов скоростного поезда во Франции

Пассажир снял на видео момент схода с рельсов скоростного поезда во Франции

4 часа назад
В Ростове задержали вербовщика террористов

В Ростове задержали вербовщика террористов

5 часов назад
Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

5 часов назад
Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

5 часов назад
+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

5 часов назад
Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

5 часов назад
Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

5 часов назад
Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

5 часов назад
К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

5 часов назад
Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

7 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку