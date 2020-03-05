Заявившую о рождении сына от рыжего "Иванушки" обвинили в мошенничестве

В "Прямом эфире" – расследование по следам заявления музыкального редактора и продюсера Олеси Сазыкиной о том, что она родила ребенка от солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова.

Ранее сам музыкант сообщил: он сдал тест ДНК на отцовство, результаты которого – отрицательные. То есть не он – отец ребенка Олеси.

Во время программы бывший солист "Отпетых мошенников" Гарик Богомазов рассказал, что знает Сазыкину много лет и выразил сожаление, что сейчас на псевдоисториях с "внебрачными" детьми кто-то зарабатывает деньги.

Пришел в студию и близкий знакомый Олеси Артем Иванов. Он заявил, что Сазыкина обманывает людей ради пиара и собственного обогащения.

Иванов также сообщил, что как бывший сотрудник правоохранительных органов знает о возбужденном в ее отношении уголовном деле о мошенничестве.

Олеся же, зайдя в студию, набросилась на него с кулаками и показала любовные сообщения, которые присылал ей Артем.

От кого приходили на телефоны редактора программы сообщения о том, что нужно держаться от Сазыкиной подальше?

Как Олеся зарабатывала себе пиар и немалые деньги на благотворительных пожертвованиях, и как присвоение этих средств повлекло за собой смерть ребенка?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".