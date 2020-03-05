В Перми автовладельца лишили прав за залепленные снегом номера

Мотовилихинский районный суд лишил жителя Перми водительских прав за залепленные снегом номера.

Мировой судья в декабре 2019 года лишил прав автовладельца, которого дорожные инспекторы поймали с поличным. Мужчина не просто залепил снегом номер автомобиля, а использовал специальное устройство, позволяющее удерживать налипание во время движение.

Как передают "Вести Пермь", не согласившись с решением судьи, нарушитель обратился в районный суд с жалобой, в которой утверждал, что корка образовалась естественным образом, однако, доказательства привести так и не смог.

Таким образом, в Прикамье создан прецедент наказания для тех, кто не хочет оплачивать штрафы с камер видеонаблюдения или платить за парковку.