Bentley показала эксклюзивный родстер за 127 млн рублей

Британская компания рассекретила новинку, которая может стать самым дорогим и редким Bentley в современной истории марки. Родстер Bacalar, названный в честь одного из мексиканских озер, стал первым за много лет двухместным Bentley и полностью лишен крыши.

В Bentley называют Bacalar кульминацией почти пятивекового опыта кузовостроения ателье Mulliner, которое в середине прошлого тысячелетия уже строило эксклюзивные кареты. Баркетта Bacalar спроектирована с известной оглядкой на нашумевший концепт EXP 100 GT, однако отличается от него целым рядом деталей - и дело не только в крыше.

Все кузовные панели для Bacalar спроектированы с нуля. У существующих Bentley позаимствована только одна деталь - дверные ручки, без которых не удалось бы реализовать систему бесключевого доступа.

Детали кузова родстера выполняются из карбона и алюминия. Любопытно, что на Bacalar дебютировал новый принцип "самоидентификации": новинка лишена традиционной надписи Bentley на корме, место которой занял индивидуальный логотип модели.

В интерьере баркетты - всего два кресла, а за их спинками организован так называемый "полузакрытый" багажный отсек. Специально для него итальянцы из фирмы Schedoni спроектировали набор чемоданов, отделанных в той же стилистике, что и салон Bacalar.

Салон отделан анодированным титаном, кожей Beluga и алькантарой, а также натуральной шерстью и уникальными материалами: к примеру, деревянные вставки сделаны из особой породы тополя, стволы которого пять тысяч лет пролежали в торфяниках Восточной Англии. А в лакокрасочном покрытии кузова используется зола рисовой шелухи.

В движение Bentely Bacalar приводится фирменным шестилитровым W12 с отдачей в 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Кроме того, родстер снабдили системой полного привода с акцентом на заднюю ось.

Всего ателье Mulliner планирует собрать только 12 экземпляров Bacalar, и каждый из них уже предзаказан. Базовая стоимость родстера заявлена на отметке в 1,5 миллиона фунтов (почти 127 миллионов рублей), но учитывая возможности ателье по персонализации отделки, эту цифру легко можно увеличить раза в полтора. Интересно, что Bacalar станет не последним уникумом от Mulliner: ателье запускает целую программу разработки и производства эксклюзивных и оригинальных автомобилей.