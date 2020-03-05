Live
5 марта 202018:29

Представлен смартфон с 90-герцевым экраном дешевле 200 долларов

Китайская компания Realme анонсировала два новых смартфона - Realme 6 и его немного более продвинутый вариант 6 Pro. Новинки отражают стратегию производителя: предлагать покупателям устройства с флагманскими возможностями по доступным ценам.

Так, "шестерка" стала единственной моделью на рынке стоимостью менее $200, имеющей частоту обновления экрана 90 Гц. То есть картинка на его 6,5-дюймовом экране (Full HD+) будет меняться так же плавно, как на смартфоне уровня Samsung Galaxy S10. "Профессиональный" вариант оснащен чуть более крупной панелью (6,6 дюйма) с тем же разрешением.

У обоих сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани, в клавише включения питания. Неясно почему, но у Realme 6 датчик срабатывает за 0,38 секунды, у 6 Pro - за 0,29 сек., пишет The Verge.

Обе модели оснащены квадрокамерой, включающей основной 64-мегапиксельный объектив Samsung GW1, 8-мп широкоуголку и 2-мп модуль для макросъемки. "Обычная" модель снабжена 2-мп черно-белым сенсором для портретов, но в 6 Pro его место занимает 12-мп телевик. Селфи-камера - 16-мегапиксельная, однако у старшей модели его дополняет 8-мп широкоугольный объектив.

Realme 6 Pro располагает чипом Qualcomm Snapdragon 720G, 6-8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. У более дешевого варианта - процессор MediaTek Helio G90T, 4-8 ГБ "оперативки" и встроенная память объемом до 128 ГБ. Оба варианта оснащены аккумуляторами емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт.

Первыми "шестерки" начнут продавать в Индии 11 марта. Realme 6 c памятью 4/64 ГБ оценили в 12 999 рупий (около $177), с 8/128 ГБ - в 15 999 рупий ($218). 6 Pro в варианте с 6/64 ГБ обойдется в 16 999 рупий ($232), с 8/256 ГБ - в 18 999 рупий ($259).

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

17:52

"Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов долларов

17:42

С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

17:38

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

14:57

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

13:53

Президент Турции прибыл в Москву

11:27

В РФ зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

11:21

Премьер утвердил правила ввоза лекарств, не зарегистрированных в России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

Путин и Эрдоган продолжили переговоры с участием делегаций

36 минут назад
С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

С 7 марта "Аэрофлот" перестанет летать в Гонконг

24 минуты назад
Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

Трамп будет настаивать на коррумпированности семьи Байденов перед выборами в США

2 часа назад
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию

3 часа назад

Трансляции

18:40

Заявление для прессы по итогам российско-турецких переговоров
19:30

Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы

Завтра, 6 марта

10:00

Брифинг Марии Захаровой
14:00

Встреча Владимира Путина с представителями общественности
Все трансляции
"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

"Не дельфийский оракул, но учусь": синоптик Тишковец напророчил "малиновое" лето

1 час назад
Обанкротившаяся после теракта "Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов

Обанкротившаяся после теракта "Когалымавиа" требует с Египта 200 миллионов

20 минут назад
"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

"Кормила и слезы градом": Тарасов и жена назвали имя второй дочери

16 минут назад
Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

Стоянов: все мои женщины были несчастливые, некрасивые и небогатые

2 часа назад
Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

Выпьем за любовь: эксперты Роскачества рассказали, какое розовое вино лучше

2 часа назад
В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

В Екатеринбурге хотят отметить салютом день смерти Сталина

2 часа назад
Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

Мейвезер шокировал требуемой суммой за бой с Хабибом

2 часа назад
Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

Доктор Мясников рассказал, провоцирует ли ЭКО онкологию

7 часов назад
Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

Езжу по миру и ем тараканов: Михаил Кожухов рассказал о жизни в поисках приключений

3 часа назад
"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

"Невеста комдива" и "Ирония весны": что ожидает зрителей телеканала "Россия 1" в праздники

53 минуты назад
Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

Борьба характеров и сильные эмоции: "Лёд 2" заставляет поверить в чудо

8 часов назад
Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Карантин в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
200-килограммовый британец бросил онлайн-игры и похудел более чем вдвое

200-килограммовый британец бросил онлайн-игры и похудел более чем вдвое

33 минуты назад
Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

Водитель фургона избавил жителей Чехова от штрафов с камеры

56 минут назад
"Будто у меня снова есть рука": новый протез подарил пациентам уникальную точность движений

"Будто у меня снова есть рука": новый протез подарил пациентам уникальную точность движений

1 час назад
Международный криптофонд допустил утечку тысяч аккаунтов российских клиентов

Международный криптофонд допустил утечку тысяч аккаунтов российских клиентов

1 час назад
Конец эпохи: Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

Конец эпохи: Франкфуртский автосалон переедет в Мюнхен

2 часа назад
Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

Момент разрушения дзержинской эстакады грузовиком с экскаватором попал на видео

2 часа назад
Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

Почему мужчины умирают раньше женщин? Дело в хромосомах

2 часа назад
Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

Голунова направляют на психиатрическую экспертизу

2 часа назад
Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

Маленькие "звездочки" зажигают стену: детский выпуск шоу "Ну-ка, все вместе!"

2 часа назад
Алергикам приготовиться: из-за аномально теплой зимы началось раннее цветение

Алергикам приготовиться: из-за аномально теплой зимы началось раннее цветение

2 часа назад
"Я сделал пакость!": вандал украл и пропил ограду могилы неизвестного солдата

"Я сделал пакость!": вандал украл и пропил ограду могилы неизвестного солдата

3 часа назад
"Можжевеловая кобра" остановлена из-за коронавируса

"Можжевеловая кобра" остановлена из-за коронавируса

3 часа назад
Юристы-аферисты: поверив шарлатанам, десятки пенсионеров лишились сбережений

Юристы-аферисты: поверив шарлатанам, десятки пенсионеров лишились сбережений

3 часа назад
Убийца двух человек потребовал полмиллиона за то, что на суде сидел в "клетке"

Убийца двух человек потребовал полмиллиона за то, что на суде сидел в "клетке"

3 часа назад
Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

Из-за коронавируса питерские студенты попали под карантин

3 часа назад
Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

Как у королевы Британии! Жириновский начал раздачу медицинских перчаток в Госдуме

3 часа назад
Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

Семилетние двойняшки сбежали из дома в Москве от бившей их матери

3 часа назад
Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

Что подарить женщине к 8 Марта? Аквариум, носки, копилку или лотерейный билет? Выбор за вами

4 часа назад
Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

Вот как будет выглядеть новый премиум-седан Genesis G80

4 часа назад
Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

Признание в клипе: Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

4 часа назад
Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

Первое редактирование генов в организме человека: CRISPR вылечит наследственную слепоту?

4 часа назад
Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

Шнуров стихами ответил на слова протоиерея Смирнова о вреде школы для девочек

4 часа назад
Пассажир снял на видео момент схода с рельсов скоростного поезда во Франции

Пассажир снял на видео момент схода с рельсов скоростного поезда во Франции

4 часа назад
В Ростове задержали вербовщика террористов

В Ростове задержали вербовщика террористов

5 часов назад
Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

Российский стартап утилизирует "робота-Шварценеггера" из-за иска актера

5 часов назад
Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

Смерть от сухого льда: обреченность, мистика и травля блогера-вдовы Диденко

5 часов назад
+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

+27: в Крыму побит температурный рекорд 1925 года

5 часов назад
Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

Взрыв на полигоне в Мурманской области. Подробности

5 часов назад
Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

Песков: каждый раз, когда в России ЧС, происходят информационные диверсии из-за рубежа

5 часов назад
Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

Полиция обнародовала видео убийства актрисы из сериала "Скорая помощь"

5 часов назад
К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

К агенту Криштиану Роналду Мендешу пришли налоговики с обысками

5 часов назад
Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

Волна "минирований" пассажирских самолетов поднялась в России

7 часов назад
Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

Новый зал Дома музыки впервые откроет двери для слушателей

04.03.2020 11:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку