Представлен смартфон с 90-герцевым экраном дешевле 200 долларов

Китайская компания Realme анонсировала два новых смартфона - Realme 6 и его немного более продвинутый вариант 6 Pro. Новинки отражают стратегию производителя: предлагать покупателям устройства с флагманскими возможностями по доступным ценам.

Так, "шестерка" стала единственной моделью на рынке стоимостью менее $200, имеющей частоту обновления экрана 90 Гц. То есть картинка на его 6,5-дюймовом экране (Full HD+) будет меняться так же плавно, как на смартфоне уровня Samsung Galaxy S10. "Профессиональный" вариант оснащен чуть более крупной панелью (6,6 дюйма) с тем же разрешением.

У обоих сканер отпечатков пальцев расположился на боковой грани, в клавише включения питания. Неясно почему, но у Realme 6 датчик срабатывает за 0,38 секунды, у 6 Pro - за 0,29 сек., пишет The Verge.

Обе модели оснащены квадрокамерой, включающей основной 64-мегапиксельный объектив Samsung GW1, 8-мп широкоуголку и 2-мп модуль для макросъемки. "Обычная" модель снабжена 2-мп черно-белым сенсором для портретов, но в 6 Pro его место занимает 12-мп телевик. Селфи-камера - 16-мегапиксельная, однако у старшей модели его дополняет 8-мп широкоугольный объектив.

Realme 6 Pro располагает чипом Qualcomm Snapdragon 720G, 6-8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. У более дешевого варианта - процессор MediaTek Helio G90T, 4-8 ГБ "оперативки" и встроенная память объемом до 128 ГБ. Оба варианта оснащены аккумуляторами емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт.

Первыми "шестерки" начнут продавать в Индии 11 марта. Realme 6 c памятью 4/64 ГБ оценили в 12 999 рупий (около $177), с 8/128 ГБ - в 15 999 рупий ($218). 6 Pro в варианте с 6/64 ГБ обойдется в 16 999 рупий ($232), с 8/256 ГБ - в 18 999 рупий ($259).